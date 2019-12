Manaj pronto a cambiare squadra: è vicino al Barcellona B

Rey Manaj potrebbe presto lasciare l'Albacete: l'ex Inter è vicino ad un trasferimento al Barcellona B.

Agli inizi della carriera era considerato un talento da seguire con attenzione, tanto da indurre l' ad acquistarlo in maniera definitiva nel 2016: Rey Manaj non ha rispettato le attese ed ora la sua storia racconta della discesa nei meandri del calcio spagnolo.

Dopo una serie di prestiti, lo scorso luglio è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell'Albacete che lo ha riscattato dai nerazzurri sborsando 2,5 milioni di euro: per l'albanese un contratto fino al 2024 ma esperienza, finora, piuttosto negativa.

In stagione ha collezionato nove presenze e due reti, oltre a quattro cartellini gialli in Segunda Division, la seconda serie spagnola. Rendimento non all'altezza che potrebbe relegarlo addirittura in una categoria inferiore.

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il B sarebbe molto vicino all'acquisto di Manaj: la squadra riserve dei blaugrana milita in Segunda Division B (la terza divisione) dove si trova al quinto posto nel Gruppo 3.

Manaj è comunque uno dei titolari dell'Albania con cui ha disputato le ultime gare di qualificazione ad , segnando anche due goal contro Moldavia e Andorra.