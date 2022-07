Manaj lascia il Barcellona: vola in Inghilterra, giocherà con il Watford

Arrivato a gennaio 2020, lo scorso anno è stato in prestito allo Spezia, con cui ha segnato 5 goal. Il suo futuro sarà in Championship.

Se lo Spezia è riuscito a salvarsi lo scorso anno, è anche merito dei 5 preziosi goal segnati da Rey Manaj. Il classe 1997 era arrivato in prestito dal Barcellona, ma non è stato riconfermato in Liguria.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il suo futuro sarà in Championship, con la maglia del Watford, con cui firmerà un contratto di 3 anni con opzione per il quarto.

Il club della periferia londinese è fresco di retrocessione in seconda serie dopo che un anno fa era arrivato proprio alla promozione e ha deciso di puntare sull’attaccante classe 1997 per tentare la risalita immediata.

Manaj volerà a Londra e lascerà il Barcellona dopo due anni e mezzo. Arrivato a gennaio 2020, l’ex primavera dell’Inter aveva disputato ottime stagioni con la seconda squadra, arrivando persino fino alla panchina della prima.

Nella sua carriera in giro per l’Europa Manaj ha giocato anche con Pescara, Sampdoria, Pisa, Granada, Cremonese e Albacete, oltre che appunto Spezia e Barcellona.