Malmö, 'cade' la statua di Ibrahimovic: abbattuta dai tifosi

Dopo aver subito numerosi atti vandalici, alla fine la statua di Zlatan Ibrahimovic a Malmö è stata abbattuta dai tifosi.

Alla fine la statua di Zlatan Ibrahimovic è caduta . Dopo aver subito atti vandalici in serie, il monumento dedicato al campione svedese è stato abbattuto nella notte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I tifosi del Malmö avevano iniziato a prenderla di mira dopo che Ibra aveva acquistato quote dell'Hammarby, club rivale di quello della sua città.

Negli scorsi giorni la statua era stata verniciata, bruciata, riempita di scritte offensive intorno, 'decorata' con vari sacchetti e tavolette del wc, prima di perdere il naso. E, alla fine, cadere, nonostante le transenne che la circondavano da alcuni giorni.

La statua era stata eretta all'inizio dello scorso ottobre nella città in cui Ibrahimovic è nato e cresciuto. E nella quale forse, per alcuni, ora non sarà più il benvenuto.