Mallorca-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona fa visita al Mallorca per il settimo turno di Liga: ecco le informazioni su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

MALLORCA-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Mallorca-Barcellona

Mallorca-Barcellona Data: 01-10-2022

01-10-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Settimo turno di campionato in Liga: il Barcellona va in scena sul campo del Mallorca.

Guarda Mallorca-Barcellona su DAZN. Attiva ora

Il Barcellona riprende il proprio inseguimento al Real Madrid sfidando la squadra di Javier Aguirre che in questa prima parte di stagione ha totalizzato otto punti in sei partite, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Tra i protagonisti del club maiorchino c'è l'ex Lazio Vedat Muriqi già autore di 3 goal in 6 partite.

I catalani, invece, dopo il pareggio all'esordio contro il Rayo Vallecano hanno cambiato marcia infilando ben cinque vittorie di fila: 4-1 alla Real Sociedad, 4-0 al Valladolid, 3-0 al Siviglia, 4-0 al Cadice e 3-0 all'Elche. Il tutto per un totale di 16 punti - a meno due dal Real - 18 goal realizzati (miglior attacco) e uno solo subito (miglior difesa)

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Mallorca-Barcellona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MALLORCA-BARCELLONA

Mallorca-Barcellona si giocherà sabato 1 ottobre 2022 allo Stadio Son Moix di Mallorca. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE MALLORCA-BARCELLONA IN TV

Mallorca-Barcellona si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. La relativa app si potrà scaricare su smart tv compatibili, su console come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

MALLORCA-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale effettuando l'accesso tramite pc o notebook.

PROBABILI FORMAZIONI MALLORCA-BARCELLONA

Muriqi guida l'attacco maiorchino sorretto da Kang-in e Dani Rodriguez. A centrocampo Battaglia e De Galarreta al centro, Maffeo e Costa sulle fasce. Difesa a tre con Valjent, Railo e Copete a protezione di Rajkovic.

Lewandowski al centro del tridente completato da Dembelé e Raphinha. In mediana Busquets e ai suoi lati ci saranno Pedri e Gavi. Schieramento a quattro in difesa con Garcia e Christensen coppia centrale a protezione di ter Stegen, mentre Sergi Roberto e Balde agiranno sulle corsie laterali. Ko Araujo, Kounde e Depay.

MALLORCA (3-4-2-1): Rajkovic; Valjent, Railo, Copete; Maffeo, Battaglia, De Galarreta, Costa; Kang-in, Dani Rodriguez; Muriqi. All. Aguirre.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Erica Garcia, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, Gavi; Dembelé, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.