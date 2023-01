Malinovskyi al Marsiglia: ufficiale l'addio all'Atalanta

Il giocatore ucraino si trasferisce in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto e possibile obbligo a determinate condizioni.

Ruslan Malinovskyi lascia l'Atalanta. Il giocatore ucraino si è trasferito al Marsiglia dopo tre anni con la maglia della Dea. L'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata del nove gennaio, in cui sia la Dea che il team transalpino hanno confermato il passaggio in prestito con possibile obbligo di riscatto a seconda di diverse condizioni.

"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a Olympique de Marseille il calciatore Ruslan Malinovskyi, a titolo temporaneo con diritto e con obbligo di acquisizione definitiva, nel secondo caso al verificarsi di determinate condizioni.

Atalanta B.C. ringrazia sentitamente Ruslan per l’impegno, il senso di appartenenza al Club e il significativo contributo fornito in tre stagioni e mezza, augurandogli le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale".

Malinovskyi cambia campionato dopo trenta goal con l'Atalanta e un buon numero di assist. Tra i giocatori più importanti della Dea nelle ultime stagioni, era approdato a Bergamo nel 2019 dopo aver lasciato il Genk per circa 14 milioni di euro.

La scorsa estate Malinovskyi sembrava pronto a lasciare l'Atalanta, vista la volontà da parte dell'Atalanta di acquistare un attaccante capace di andare in doppia cifra. Alla fine, invece, l'ex Shakhtar è stato confermato fino al calciomercato invernale, con il passaggio al Marsiglia.

Malinovskyi non giocherà le coppe europee nella prima parte del 2023, vista l'eliminazione dell'OM dalla Champions e la mancata retrocessione in Europa League dopo una rocambolesca ultima parte di gara nel turno finale dei gironi.

Nella conferenza prima della gara contro il Bologna, la seconda per l'Atalanta nel 2023, Gasperini ha evidenziato di non avere piani per sostituire numericamente Malinovskyi. Ormai un ex, in attesa di capire se la prossima estate ci sarà il riscatto da parte del Marsiglia.