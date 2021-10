Malik Tillman: il 'nuovo Pogba' del Bayern che si è trasformato in bomber

Malik Tillman ha iniziato come centrocampista, ma oggi è un attaccante che ha segnato moltissimo nel settore giovanile del Bayern.

Quando si pensa ai nuovi talenti ultimamente lanciati dal Bayern Monaco, la mente corre veloce a Jamal Musiala un gioiello che, a diciotto anni, si è già guadagnato un posto tra i grandi del calcio mondiale.

Il giovanissimo centrocampista offensivo è stato però legato al Chelsea fino all’età di 16 anni e quindi non può propriamente essere considerato un prodotto del vivaio del club bavarese.

Se si vuole quindi parlare di un vero talento nato e cresciuto calcisticamente nell’FC Bayern Campus, il settore giovanile aperto nel 2017, e pronto a fare il grande salto nella prima squadra guidata da Julian Nagelsmann, il primo nome da fare è probabilmente quello di Malik Tillman, diciannovenne attaccante che recentemente ha apposto la sua firma su un nuovo contratto triennale.

Fino a non molto tempo fa, quando si parlava di Tillman, tutti i tifosi del Bayern pensavano immediatamente a Timothy, il fratello maggiore di Malik, la cui scalata verso il calcio professionistico è stata accompagnata da un grande clamore.

Era infatti considerato un talento eccezionale, tanto che anche il Barcellona provò a farlo suo, prima che nel 2019 riportasse una rottura dei legamenti della caviglia che ne ha in qualche modo frenato la crescita e la carriera.

Oggi che ha 22 anni, Timothy è tornato al punto di partenza visto che si è unito al Greuter Furth, la squadra che nel 2015 lasciò insieme a Malik per approdare al Bayern.

Le possibilità che il più giovane tra i Tillman riesca ad arrivare lì dove Timothy non è riuscito a spingersi sono molto elevate, tenendo conto del fatto che è riuscito ad impressionare Nagelsmann, il quale lo ha già convocato in prima squadra per vederlo allenarsi con i ‘grandi’.

“Malik è un ottimo attaccante”, ha spiegato Nagelsmann a Goal e Spox. “Ha il dono si saper individuare i giusti spazi e può segnare molto”.

Tillman ha bagnato il suo debutto in prima squadra con un goal nel 12-0 con il quale il Bayern si è imposto ad agosto contro il Bremen nella DFB-Pokal, questo anche non ha sempre giocato da attaccante.

Quando infatti è arrivato in Baviera, il suo ruolo era quello di centrocampista offensivo capace di giocare sia da 8 che da 10 e questo perché preferiva avere spazio davanti a sé piuttosto giocare a stretto contatto con i difensori avversari.

“Il mio stile di gioco è simile a quello di Paul Pogba”, ha raccontato Tillman alla Bild in un’intervista del 2019. “Mi piace molto il suo modo di giocare. E’ una sorta di modello per me”.

A cambiargli il ruolo, quando era nell’Under 17 del Bayern, è stato il leggendario Miroslav Klose.

A causa di una serie di infortuni che colpirono la squadra l’ex attaccante, per far fronte all’emergenza, ha lavorato con Tillman affinché potesse agire da punta. Da quel momento il suo livello di gioco è salito alle stelle.

Nelle sue ultime tre stagioni complete, Malik ha infatti segnato 38 goal e fornito 24 assist in 89 presenze tra U17, U19 e U23, tra l’altro con quest’ultima in quarta divisione.

“E’ forte sia dal punto di vista fisico che tecnico ed è molto pericoloso sotto porta”, ha detto Holger Seitz, un allenatore del settore giovanile del Bayern, a Goal e Spox. “Ha un buon fiuto per il goal e sa riconoscere gli spazi nei quali buttarsi”.

“Sa mantenere la calma in campo ed ha una buona visione d’insieme del campo. E’ molto robusto, cosa che lo favorisce nei duelli, è cambia con rapidità passo dopo che ne ha vinto uno”.

Grazie a queste qualità, Tillman si è guadagnato la sua prima convocazione nell’Under 21 tedesca in vista degli impegni di ottobre, anche se in passato ha vestito le maglie delle rappresentative giovanili statunitensi, cosa che è stata possibile perché suo padre è americano.

Fuori dal campo, nel frattempo, è stato descritto da Nagelsmann come “un ragazzo molto tranquillo e introverso, speriamo che esca un po’ dal suo guscio e diventi più s……”.

Tillman avrà tutto il tempo a disposizione per sviluppare il suo carattere. Ha già dimostrato di essere molto forte superando un brutto infortunio al legamento crociato che l’ha costretto a fermarsi per cinque mesi e mezzo nella scorsa stagione e inoltre è ben consapevole del fatto che dovrà attendere il suo momento, visto che al Bayern la concorrenza è rappresentata da giocatori come Lewandowski e Choupo Moting.

“Il fatto che il Bayern gli abbia fatto sottoscrivere un contratto da professionista fino al 2024 dimostra che crediamo che lui possa affermarsi qui da noi”, ha affermato Seitz.

“Per Malik ora si tratta di continuare a lavorare duramente su se stesso ogni giorno, di continuare a farsi notare con buone prestazioni e goal nell’U23 e aspettare l’occasione giusta in prima squadra. E’ atteso da un ottimo percorso”.

Se questo percorso dovesse portarlo un giorno ad essere un elemento chiave per il Bayern, allora Tillman potrebbe diventare la prima vera gemma cresciuta nel nuovo settore giovanile del club.