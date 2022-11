Malessere per Bono dopo gli inni Nazionali: tra i pali gioca Munir

Il portiere del Marocco, scelto come titolare e presente al momento degli inni Nazionali, ha dato forfait a pochi secondi dal via: al suo posto Munir.

Un piccolo intrigo ha animato il pre-partita di Belgio-Marocco, legato all'undici titolare mandato in campo dal ct Regragui.

A pochi istanti dal calcio d'inizio del match, infatti, il portiere marocchino Bono si trovava regolarmente al centro del campo per gli inni nazionali, pronto per difendere la propria porta in questa seconda giornata della fase a gironi.

Tuttavia, una volta terminato il rituale pre-gara, l'estremo difensore di proprietà del Siviglia ha lasciato il campo - facendo cenno alla panchina di non essere in grado di scendere in campo - e tra i pali è andato invece Munir.

Una situazione decisamente paradossale visto che Bono risultava tra i titolari sino a pochi secondi dal fischio d'inizio come confermato dalla lista dei titolari presentata dalla selezione marocchina alla FIFA.

A costringere Bono al forfait - come evidenziato dai suoi gesti verso la panchina - è stato un principio di malessere che l'ha colto proprio nel momento di andare in campo. Morale della favola, cambio all'ultimo istante: con Bono out e Munir gettato nella mischia.