Males lascia di nuovo l'Inter: ufficiale il prestito al Basilea

In Svizzera il mercato chiudeva oggi. Ecco spiegato l'acquisto da parte del Basilea di Darian Males, attaccante elvetico di proprietà dell'Inter.

Il classe 2001, appena rientrato alla base dal prestito al Genoa, fa di nuovo le valigie tornando in patria sempre a titolo temporaneo.

| There’s more! We’re delighted to announce the signing of Darian Males on loan from @Inter_en until the ende of the season. Welcome, Darian! #FCBasel1893 #zämmestark #SaliDarian pic.twitter.com/Uo8m7igRso