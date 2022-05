Maledizione Wembley per Mount: sesta finale persa in tre anni

Altro epilogo amaro per il Chelsea, sconfitto nuovamente dal Liverpool: la lotteria dei calci di rigore ha sorriso agli uomini di Klopp come accaduto lo scorso 27 febbraio nell'ultimo atto della Carabao Cup.

Stavolta lo scenario era quello della FA Cup e, proprio come due mesi e mezzo fa, sono serviti i tiri dagli undici metri per stabilire la vincitrice dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari: due errori per gli uomini di Tuchel, l'ultimo dei quali commesso da Mason Mount che si è fatto intercettare il tiro da Alisson, prima della trasformazione decisiva di Tsimikas.

Balza all'occhio un dato incredibile relativamente al rapporto del giovane trequartista con lo stadio di Wembley, che a partire dal 2019 lo ha visto uscire sconfitto in sei finali: la prima delusione risale ai tempi del Derby County e della sconfitta che impedì ai 'Rams' di festeggiare la promozione in Premier League contro l'Aston Villa, seguita dai ko in FA Cup contro Arsenal e Leicester (2020 e 2021).

Dolorosissimo un altro passo falso, favorevole però a noi italiani: Mount era presente anche nella finalissima di Euro 2020, così come in Carabao Cup a fine febbraio. Oggi è stato aggiunto un altro capitolo ad una storia che sembra aver assunto i tratti del classico tabù, da sfatare a partire dalla prossima stagione.