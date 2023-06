Maledizione Istanbul: dopo il Milan, anche l'Inter va ko contro un'inglese in finale di Champions League

Diciotto anni dopo la sconfitta dei rossoneri per mano del Liverpool, anche i nerazzurri perdono una finale a Istanbul contro una squadra di Premier.

Non è la terra promessa. Istanbul si conferma una città tabù per quanto riguarda le squadre italiane, specialmente quando si gioca in Champions League.

La sconfitta dell'Inter in finale contro il Manchester City conferma questo terribile trend nella capitale turca e, diciotto anni dopo, equipara i nerazzurri al Milan.

Nel 2005 infatti furono i rossoneri a uscire sconfitti da una finale di Champions League e ancora una volta contro una squadra di Premier League: il Liverpool.

Malgrado la squadra di Inzaghi torni in Italia con grandi rammarichi, avendo perso solo 1-0 con il City e con la consapevolezza di aver avuto almeno due palle goal clamorose, per il Milan le cose andarono ancora peggio.

Avanti 3-0 a fine primo tempo, i rossoneri guidati a quei tempi da Carlo Ancelotti furono rimontati e persero ai calci di rigore in una delle finali rimaste nella storia della competizione.

La vittoria della squadra di Guardiola inoltre fa cadere un primato che per oltre cinquant'anni ha detenuto Milano. Manchester diventa infatti la seconda città in Europa dove due squadre provenienti dalla stessa città hanno vinto una Champions League e hanno centrato il treble.

I citizens sono la sesta squadra inglese a vincere la massima competizione europea per club, confermando l'Inghilterra al comando della classifica dei Paesi che hanno conquistato almeno una volta il trofeo.

Inzaghi ha detto di volerci riprovare il prossimo anno. Sarà dura, ma il primo dato incoraggiante è che la finale non si giocherà a Istanbul.