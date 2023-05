Maldini su Leao: "Al Lille giocava per Instagram, qui ha cambiato mentalità"

Paolo Maldini è stato ospite al podcast 'Muschio Selvaggio' nel corso del quale ha risposto alle domande di Fedez, snocciolando una serie di aneddoti riguardanti il Milan e il calcio in generale.

Particolarmente significative sono state le parole del dirigente rossonero nei confronti di Rafael Leao:

Sono un esteta del calcio grazie a mio papà e Leao è bello da vedere, qualcosa di unico. Quando è arrivato faceva panchina al Lille e gli ho detto che giocava per il suo Instagram , perché metteva video bellissimi con dribbling e giocate. Però poi faceva due goal in stagione.

Il futuro del Milan a cavallo tra San Siro e l'ipotesi nuovo stadio:

La città di Milano questa cosa l'ha capita, mi dà fastidio non cogliere questa occasione".

Se vogliamo vivere di ricordi restiamo dove siamo, ma la storia la fanno i giocatori. Non è più l'impianto di 80 anni fa.

Il gap con superpotenze europee e, soprattutto, con il calcio inglese:

In questo momento il gap è enorme e non facile da colmare.

I calciatori più forti affrontati in carriera:

Maradona e Ronaldo il brasiliano sono i più forti . Io non ho giocato contro Messi, grazie a Dio. CR7 è un grande bomber, ma ha meno magia degli altri due. Diego poi era simpaticissimo, mi sono vergognato per avergli dato tante di quelle botte e una volta gli chiesi scusa ".

Maldini ha dedicato l'intera carriera al Milan, ma le sirene provenienti dall'estero non sono mai mancate:

Quelle di Manchester United, Real e Arsenal erano vere come voci, ma nulla di concreto, anche il Chelsea mi aveva cercato".

Tra gli aneddoti raccontati da Maldini ci sono anche i litigi con Chiellini e Casiraghi:

In un Trofeo Berlusconi gli ho tirato una testata, era mio compagno di squadra in Nazionale. Che vergogna quella volta, tra l’altro il giorno dopo si doveva sposare e lo ha fatto con l’occhio nero".

Si è inoltre parlato molto del 'famoso' intervallo di Istanbul, dopo il quale il Milan si fece rimontare tre goal dal Liverpool prima di arrendersi ai calci di rigore:

Siamo entrati nello spogliatoio urlando tutti perché eravamo nervosissimi, è intervenuto Ancelotti urlando per farci stare zitti. Hanno detto che avevamo festeggiato, io da capitano non lo avrei mai permesso e anche i miei compagni non lo avrebbero mai fatto".