L'annuncio di Maldini: "Il rinnovo di Theo Hernandez? Siamo d'accordo"

Il Milan in campo a San Siro contro la Juventus per chiudere le ventitreesima giornata di Serie A: prima della gara, però, il club rossonero ha comunicato ufficialmente una notizia.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha annunciato l'imminente rinnovo di Theo Hernandez.

"Siamo veramente vicini al rinnovo: siamo agli sgoccioli, nei prossimi giorni ci incontreremo con il suo agente, ma siamo praticamente d'accordo".

Il difensore francese, in scadenza nel 2024, prolungherà dunque il suo contratto con il Milan, confermando la volontà di proseguire la sua avventura in rossonero.

Theo Hernandez si è trasferito al Milan nel luglio del 2019 dal Real Madrid, ritrovando fiducia dopo alcuni periodi altalentanti.

Come lui stesso ha affermato di recente ai microfoni di 'The Athletic', la sua esperienza in rossonero gli ha dato tanto, almeno quanto non riusciva a ottenere dai Blancos.

"Al Real Madrid mi mancava la fiducia necessaria per giocare in maniera più tranquilla e avanzare, cosa che al Milan ho trovato".