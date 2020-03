Maldini replica a Mirabelli: "Sentendolo parlare meglio non parli di scuola..."

L'ex dirigente rossonero aveva parlato di Maldini come di "un medico che non ha fatto la scuola elementare".

Mentre Boban si allontana dal , la società rossonera, che attende come il resto della di conoscere il futuro del calcio italiano in questa stagione, è scossa dal botta e risposta tra l'ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l'attuale direttore tecnico, Paolo Maldini.

Mirabelli, dirigente del Milan insieme a Fassone durante il periodo della proprietà cinese, aveva etichettato Maldini nelle scorse ore come "un medico che non ha fatto la scuola elementare", chiedendosi cosa avesse fatto la leggenda rossonera per diventare dirigente dopo la carriera da "grandissimo campione".

Maldini ha così affidato la sua dura risposta all'Ansa:

"A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica".

L'ex dirigente del Milan si è di fatto domandato il perchè Maldini abbia saltato la gavetta per diventare un nome forte all'interno della nuova società. L'arrivo del campionissimo rossonero era comunque stato richiesto a gran voce per anni dai tifosi, desiderosi di rivedere il vecchio capitano nuovamente in società.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, oltre a Boban potrebbe lasciare anche lo stesso Maldini. Per la panchina dei rossoneri, in ripresa in campionato e impegnati nella semifinale contro la nelle prossime settimane, Pioli rimane decisamente in bilico, con le quotazioni di Rangnick in ascesa.

Maldini è tornato a Milan nell'agosto 2018, in qualità di direttore dello sviluppo strategico area sport, per poi essere nominato direttore tecnico in sostituzione del dimissionario Leonardo. Addio dopo un biennio? Si vedrà prossimamente.