Maldini senza limiti: "Il Milan non può accontentarsi dello Scudetto"

Il direttore dell'area tecnica rossonera si complimenta con i milanisti protagonisti ai Mondiali: "C'è orgoglio nel vederli in finale".

Il Milan è al lavoro sotto il sole di Dubai per prepararsi al meglio in vista della ripresa agonistica prevista il 4 gennaio: negli Emirati Erabi Uniti è presente anche il direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini.

Il dirigente ed ex storico capitano rossonero è intervenuto ai microfoni di 'Milan TV' per parlare degli obiettivi a breve e lungo termine e non solo: la Champions League, seppur difficile, ne fa parte a tutti gli effetti.

"Possiamo e dobbiamo essere protagonisti nelle quattro competizioni che ci restano, ci attendono mesi molto intensi. Dovremo affrontarle da Milan e il Milan deve puntare a vincere. La Champions League è l'obiettivo più importante ma anche il più complicato da raggiungere, ma facciamo un passo alla volta. La gara col Tottenham dirà molto di quello che sarà il nostro percorso in Europa".

Giocatori del Milan protagonisti in Qatar con le rispettive nazionali: Theo Hernandez e Olivier Giroud si giocheranno la vittoria con la Francia in finale contro l'Argentina di Messi.

"L'unico che ho sentito è Rafa ( Leão, n.d.r.) che comunque ha fatto la sua parte: due goal ai Mondiali non sono pochi. Purtroppo non ha giocato molto, ma credo che per lui sia stata un'esperienza di livello. Giroud ed Hernandez sono stati protagonisti fin dall'inizio: da parte nostra c'è orgoglio per averli visti raggiungere la finale da titolari".

Lo Scudetto ha rappresentato un passo importante nel processo di crescita, ma Maldini preferisce non porre limiti al suo Milan: nessun dubbio su quale sia l'immagine migliore del 2022 rossonero.

"La vittoria dello Scudetto e quindi la partita contro il Sassuolo che ha chiuso un triennio con un progetto che non prevedeva per forza la vittoria di titoli, ma tornare ad essere competitivi. L'immagine che ho impressa nella mente è quella. Naturalmente siamo il Milan e non possiamo accontentarci dello Scudetto, dobbiamo ambire a qualcosa di più".