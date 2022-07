Maldini e Massara in viaggio per il Belgio: l'obiettivo è chiudere per De Ketelaere

I due dirigenti rossoneri sono in viaggio per Bruges. L'intenzione è quella di chiudere per portare a Milano il belga De Ketelaere.

Il Milan ha sempre al centro dei suoi pensieri il belga Charles De Ketelaere. In quest'ottica, Paolo Maldini e Frederic Massara sono in viaggio verso Bruges per chiudere la trattativa.

Il jolly offensivo in forza Bruges è stato individuato da tempo come il profilo giusto per rinforzare la trequarti campo e consegnare a Stefano Pioli un calciatore giovane ma che ha già dato dimostrazione di poter diventare un top.

In Belgio, Maldini e Massara incontreranno la dirigenza del club belga per capire se ci sono i margini per chiudere la trattativa.

La richiesta del Bruges è molto alta, ma il Milan è pronto a venire incontro alle loro esigenze mettendo sul piatto un'offerta che tra parte fissa e bonus raggiungerà i 32 milioni di euro.

Ma non c'è solo l'attacco da rinforzare per i rossoneri, intenzionati a intavolare un discorso con l'Eintracht Francoforte per il difensore francese Evan Ndicka.