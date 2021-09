Maldini e l'addio di Locatelli al Milan: "Gli chiedemmo di restare, voleva andare via"

Quella tra Juventus e Milan sarà anche la partita di Manuel Locatelli: uno degli ex della sfida, che proprio qualche anno fa ha deciso uno dei match tra le due formazioni, ma a San Siro. Questa volta giocherà contro la squadra che lo ha cresciuto, per la prima volta con la maglia bianconera addosso, e sarà senza dubbio un'emozione speciale.

Il percorso del centrocampista Campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini nel corso del tempo ha subito delle deviazioni: tra queste, quella del 2018, quando ha lasciato il club rossonero per trasferirsi al Sassuolo.

Un episodio che Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ricorda bene, come spiegato ai microfoni di DAZN nel prepartita all'Allianz Stadium.

"Sono arrivato proprio la settimana della decisione di Locatelli al Sassuolo. Sai che mi piace dire le cose come stanno: abbiamo chiesto al ragazzo di rimanere, ma il ragazzo voleva andar via. E alla fine lo abbiamo accontentato. Qua rimangono solamente quelli che vogliono rimanere: probabilmente in quel momento lì il percorso di Manuel non era adatto a quella squadra e per quello che volevamo. Sicuramente a lui ha fatto bene andare al Sassuolo e tornare ad altissimi livelli".