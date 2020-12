Maldini annuncia: "Per il Milan sarà un mercato creativo"

Il dirigente rossonero ha parlato di Pioli, del primo posto e del futuro milanista: "Non stravolgeremo la squadra nel calciomercato invernale".

Ai sedicesimi di finale di , pronto a giocare in Coppa , capolista in . Per il il 2020/2021 potrebbe rappresentare la rinascita dopo parecchi anni deludenti. Il sogno si sta trasformando via via in realtà, visto l'anno solare chiuso in testa al campionato.

Nonostante l'assenza di Ibrahimovic, prima per coronavirus e dunque per infortunio, il Milan sta tenendo testa, convincendo tutti gli scettici. Pian piano la consapevolezza cresce, così come le reali possibilità di vincere lo Scudetto e tornare in .

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, ha parlato a Dribbling dell'attuale momento milanista:

"Il segreto del cambiamento? Credere in quello che si fa e credere nei giocatori, aspettarli. Questa squadra è una squadra che aveva bisogno di ricostruire una base che, con gli anni, era cambiata e non riusciva a ripartire. Il discorso che abbiamo fatto all’inizio, quando siamo arrivati, è proseguito anche l’anno dopo e adesso, dopo 18 mesi, si vedono i primi risultati”.

"Credo che abbia tante caratteristiche da grande allenatore, quindi c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto. Anche perché è l’unica maniera per riuscire ad avere dei risultati".

"Affronta tutto di petto. Era arrabbiato perché era vicino al rientro. I problemi muscolari riguardano tutti, soprattutto in epoca covid e chi lo ha avuto hanno sofferto non solo per la malattia, ma anche gli impegni ravvicinati. Un suo vice? Abbiamo Zlatan e tante alternative. C'è una serie di ragazzi giovani nei quali crediamo, è stata mantenuta la parola, hanno giocato e siamo primi in classifica".

sembrava poter essere il nuovo allenatore, ma Pioli è stato confermato, con grandi risultati:Ibrahimovic era pronto al rientro, ma un nuovo infortunio ha spostato la data:

Difficile vedere grandi nomi a inizio 2021: