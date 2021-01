Malcuit alla Fiorentina, ora è ufficiale: prestito fino a fine stagione

Il terzino destro ex Lille è un nuovo rinforzo della squadra di Prandelli. Arriva in prestito secco dal Napoli.

Kevin Malcuit è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha annunciato l'arrivo dal Napoli del terzino francese, che lascia dunque gli azzurri in prestito per iniziare una nuova avventura sotto la guida di Cesare Prandelli.

Niente diritto di riscatto, dunque, ovvero la formula del trasferimento ipotizzata in un primo momento. Malcuit, trattato anche dal Parma prima che gli emiliani virassero sul milanista Conti, va alla Fiorentina in prestito secco, con la possibilità naturalmente di ridiscutere l'operazione al termine della stagione.

A Firenze Malcuit, che a Napoli è stato frenato da un gravissimo infortunio a un ginocchio e in questa stagione non è mai sceso in campo, avrà il compito di rimpiazzare Pol Lirola, ceduto al Marsiglia. Si giocherà un posto con Caceres, l'attuale padrone della fascia destra, e con Venuti.