Al Maiorca c'è un nuovo Muriqi: goal decisivo per battere l'Atletico Madrid

Il Maiorca si regala tre punti d'oro con l'Atletico Madrid: decisivo il solito Muriqi che, da quando gioca in Spagna, è rinato.

La classifica marcatori della Liga recita così: al primo posto c'è il non proprio insospettabile Robert Lewandowski a quota 13, seguito dalla coppia composta da Borja Iglesias e Vedat Muriqi, entrambi a 8.

Sì, avete letto bene: il Muriqi in questione è quello che in un anno e mezzo di Lazio non è andato oltre le 2 reti in 49 presenze, media bassissima per un attaccante e più consona ad un difensore o a un centrocampista difensivo.

Dallo scorso gennaio, e cioè da quando il Maiorca lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto, la carriera di Muriqi ha imboccato il più dolce dei viali: cinque reti nei primi sei mesi e salvezza ottenuta, festeggiata con il riscatto del cartellino valutato 10 milioni di euro.

In questa prima parte di stagione, il kosovaro sta facendo addirittura meglio: suo il sigillo decisivo per superare l'Atletico Madrid al 'de Son Moix', un tocco semplicissimo facilitato dalla per niente irreprensibile difesa ospite, colpevole di aver concesso troppa libertà a Muriqi. I goal totali, dal trasferimento in Spagna, ora sono 13 in 29 partite, numeri importanti che potrebbero far sorgere qualche rimpianto dalle parti della Capitale.

'Colchoneros' che rientrano tra le vittime preferite dell'ex Lazio, a segno anche il 9 aprile con il rigore trasformato nell'1-0 inflitto agli uomini di Simeone: allora era già attiva la nuova versione di Muriqi, rinato sotto il sole delle Baleari.