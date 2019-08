Maguire al Manchester United, accordo trovato: al Leicester 87 milioni

Il Manchester United sta finalmente per mettere le mani su Harry Maguire: l'inglese diventerà il difensore più costoso della storia del calcio.

Il sogno di Harry Maguire sta per concretizzarsi: dopo settimane e settimane di infinite trattative, il ha trovato l'accordo con il e, finalmente, sta per regalare a Solskjaer il centrale dell' semifinalista ai Mondiali.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

80 milioni di sterline, ovvero più di 87 milioni di euro. Questa è la cifra che ha messo d'accordo Leicester e Manchester United e che, a meno di impensabili sorprese e in attesa delle visite mediche, porterà Maguire all'Old Trafford a meno di una settimana dalla chiusura del mercato in Premier League.

Un premio all'insistenza dello United, che stava puntando Maguire da tempo immemore. Spalleggiato anche e soprattutto dalla volontà del difensore, talmente desideroso di provare l'avventura in una grande del calcio inglese da rischiare lo scontro frontale con il Leicester.

L'accordo era già stato dato per fatto qualche settimana fa da alcuni media inglesi, ma in realtà il Leicester non era mai giunto ad accettare le proposte del Manchester United. Ora, però, le Foxes hanno ceduto. E così Maguire si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Red Devils, pronto a mettersi a disposizione di Solskjaer.

Si tratterà di un'operazione record: Maguire diventerà il difensore più costoso della storia del calcio, superando il record stabilito nel gennaio del 2018 dal , che aveva acquistato Virgil van Dijk dal in cambio - all'epoca - di un valore pari a 84 milioni di euro.