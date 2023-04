Retropassaggio di Maguire verso De Gea, richiesta del pallone da parte del difensore e passaggio: il Siviglia ne ha approfittato per l'1-0.

Dopo aver sbagliato tutto nella seconda parte dell'andata, con la rimonta del Siviglia in grado di segnare due reti e chiudere sul 2-2, il Manchester United si è fatto male da solo anche nella prima frazione del match di ritorno, giocato in casa della regina dell'Europa League, società che ha vinto più coppe di tutte nella storia del torneo.

Protagonista in negativo è stato il centrale del Manchester United, Harry Maguire, non nuovo a grossolani errori difensivi. Stavolta ad approfittarne è stato En-Nesyiri, riuscito a rubare palla al difensore dell'Inghilterra e dei Red Devils, siglando l'1-0 in favore del Siviglia.

Decisivo il grande pressing in ogni zona della trequarti impostato da mister Mendilibar: tutti in avanti per portare il risultato dalla propria sin dai primi minuti. Detto, fatto.

Maguire è stato costretto a toccare dietro per De Gea, chiedendo però nuovamente palla dopo il passaggio all'indietro. Il portiere spagnolo ha servito nuovamente il compagno, pressato però da tre uomini: Lamela ha toccato per En-Nesyri, che davanti all'estremo difensore avversario non ha sbagliato.

Doppio errore dunque per il vantaggio del Siviglia, sia per il mancato tiro in avanti di Maguire, sia per un passaggio di De Gea arrivato nonostante il triplo pressing degli avanti di casa.