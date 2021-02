Maggio riparte dalla Serie B: il suo futuro è al Lecce

Christian Maggio passa da un giallorosso all'altro: dopo aver lasciato il Benevento, si unirà al Lecce.

Dopo l'addio al Benevento annunciato dal presidente Vigorito sabato sera, Christian Maggio riparte da un altro giallorosso e dalla Serie B: sarà un giocatore del Lecce.

Il terzino destro ex Napoli, già svincolato, secondo 'Sky Sport' in futuro si unirà al club salentino, che sta cercando di risalire in A dopo la retrocessione dell'anno scorso.

Maggio, che compirà 38 anni il prossimo 11 febbraio, in stagione ha giocato 8 partite in Serie A più una in Coppa Italia.

Lo scorso anno è stato grande protagonista nel Benevento dei record di Pippo Inzaghi, con 34 presenze.