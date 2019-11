La madre di Ronaldo in difesa del figlio: "Nel calcio c'è la mafia"

La madre di Cristiano Ronaldo prende le difese dell'attaccante della Juventus: "Se fosse inglese o spagnolo non farebbero quello che gli hanno fatto".

Cristiano Ronaldo è da sempre molto legato alla madre: la scomparsa, a soli 52 anni, del padre nel 2005 ha reso viscerale il rapporto tra madre e figlio, rafforzato da una perdita importante.

Dolores Aveiro ha partecipato alla festa per i 106 anni dell'União Madeira a nome dell'attaccante della : come riportato da 'A Bola', ha lanciato un duro attacco al mondo del calcio, reo di non aver trattato Ronaldo nel migliore dei modi nonostante i tanti successi.

"Nel calcio c'è la mafia, è la parola più indicata. Se guardiamo a quello che è successo, ci accorgiamo come la causa di tutto sia proprio questa mafia. Se fosse inglese o spagnolo non gli farebbero quello che gli hanno fatto: dal momento che è portoghese e di Madeira, beh... succede questo".

Ronaldo è tra i favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro: sarebbe il sesto della carriera, record assoluto.