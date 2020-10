Machach lascia il Napoli: prestito con diritto di riscatto al VVV-Venlo

L'attaccante franco-algerino Zinedine Machach lascia ancora il Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto per il VVV-Venlo.

Ancora un addio al per Zinedine Machach, che lascia di nuovo il club azzurro in prestito per volare in . L'attaccante franco-algerina vestirà la maglia del VVV-Venlo, operazione confermata dallo stesso club giallonero tramite un comunicato ufficiale.

"Zinedine Machach, centrocampista 24enne di origini francesi, arriva in prestito al VVV-Venlo dall'SSC Napoli fino al termine della stagione. La squadra di Venlo ha negoziato un'opzione per l'acquisto, in modo da poter acquistare Machach dal club italiano a titolo definitivo alla fine della stagione".

Cresciuto nelle giovanili di Cannes, e , Machach ha iniziato la sua avventura al Napoli nel gennaio 2018: successivamente sono arrivati i prestiti al , al e al . Ora una nuova avventura con opzione di acquisto da parte del VVV-Venlo: il classe '96 potrebbe dunque lasciare definitivamente la .