Goleada alla Macedonia, la Germania è la prima qualificata ai Mondiali 2022

La formazione di Flick batte la Macedonia con 4 reti e stacca il pass per i Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022.

Sembrava in crisi, almeno fino agli scorsi Europei: la Germania è sempre la Germania, senza se e senza ma. E da questa sera è la prima squadra a qualificarsi per i Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022.

Con lo 0-4 rifilato alla Macedonia del Nord, la formazione di Hans-Dieter Flick, ex componente dello staff tecnico della nazionale, commissario tecnico da pochi mesi (dopo diversi successi con il Bayern Monaco, con cui ha vinto praticamente tutto), i tedeschi staccano il biglietto per la competizione che si terrà tra quasi un anno.

Decisive le reti di Havertz, la doppietta di Wener e il sigillo di Musiala: la Germania sale così a quota 21 punti nel Gruppo J di qualificazione, distanziando di 8 lunghezze la Romania, seconda, e di 9 proprio la Macedonia.

A marzo la situazione si era inaspettatamente complicata, con la sconfitta contro la Macedonia per 1-2 alla MSV-Arena: da quel momento in poi, 5 vittorie consecutive nelle qualificazioni. Senza scampo.

Raggiunge le fasi finali dei Mondiali per la ventesima volta nella storia (su 22 edizioni, comprendendo quella del 2022): 4 sono le vittorie totali, l'ultima nel 2014, in finale contro l'Argentina.

Con 2 gare d'anticipo, quindi, ecco la prima qualficata tra le rappresentative nazionali europee: le possime gare della Germania saranno contro il Liechtenstein e l'Armenia. Pura formalità.