Lys Gomis riparte dalla Seconda Categoria: nel 2013 esordì in Serie A

Lys Gomis, fratello di Alfred, difenderà i pali del Genola in Seconda Categoria: nel suo curriculum c'è anche una presenza in Serie A col Torino.

Colpo di mercato sensazionale per la Seconda Categoria: la squadra piemontese del Genola ha tesserato il portiere Lys Gomis, classe 1989.

Il cognome vi dirà qualcosa, poiché si tratta del fratello maggiore del più noto Alfred (estremo difensore del Rennes), di Maurice (portiere della SPAL) e di David, il più piccolo di una dinastia di portieri inaugurata dal padre Charles.

Lys ha alle spalle una discreta esperienza, con l'unica presenza in Serie A raccolta il 30 novembre 2013 in un Genoa-Torino: all'epoca tra i granata era il secondo di Padelli, di cui prese il posto in quella partita del 'Ferraris'.

Tra le altre, ha difeso anche i pali di Trapani, Lecce e Poli Timisoara in Romania, prima di ripartire dal contesto dilettantistico che attualmente fa parte della sua vita.

Nato a Cuneo, Lys Gomis ha però indossato in passato la maglia della nazionale del Senegal, con cui prese parte alla Coppa d'Africa nel 2015.