Lutto in Serie D: Tampwo muore a 19 anni colto da un malore

Il giovanissimo calciatore dell'Atletico Terme Fiuggi è venuto a mancare dopo essere stato colpito da un improvviso malore.

Una tragedia scuote il mondo della Serie D. Il calciatore Marco Tampwo è morto a soli 19 anni a seguito di un improvviso malore che lo ha colpito nel pomeriggio di domenica 15 agosto.

Il giovanissimo ragazzo nato a Roma da genitori congolesi militava nel quarto livello calcistico italiano e dopo l'esperienze alla Pianese si era trasferito all'Atletico Terme Fiuggi.

Secondo quanto ricostruito, il calciatore classe 2002 avrebbe accusato il malore mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Uscito di casa è stato soccorso dai vicini e da alcuni passanti che alcuni passanti che hanno tempestivamente contattato i soccorsi.

Una volta trasportato in ospedale, però, per Marco non c'è stato nulla da fare.

La sua società di appartenenza ha voluto ricordare il suo calciatore attraverso con un comunicato:

"Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco".

Anche la Pianese, sua ex squadra, si è unita al cordoglio: