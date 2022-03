Lukaku torna letale in zona goal: a segno in Middlesbrough-Chelsea di FA Cup

E' un 2022 decisamente atipico per Romelu Lukaku, passato dal grado di star a quello di panchinaro di lusso: nonostante le tante difficoltà, con 12 reti è comunque il miglior marcatore stagionale del Chelsea, l'ultima delle quali decisiva per il passaggio del turno in FA Cup.

E' suo il sigillo che ha sbloccato un match sulla carta 'sporco', contro il Middlesbrough che nel turno precedente aveva eliminato il Tottenham di Conte: goal su assistenza di Mount che, poco dopo la mezz'ora, ha propiziato il mancino vincente di Ziyech per il definitivo raddoppio.

Pratica sbrigata nel primo tempo per i londinesi, approdati in semifinale di un torneo che rappresenta uno degli obiettivi da raggiungere dopo l'amarezza per la sconfitta in finale di Carabao Cup, a cui Lukaku aveva preso parte subentrando nella panchina.

Circostanza verificatasi in più occasioni nell'ultimo periodo, soprattutto in Premier League dove il goal manca addirittura dallo scorso anno, dall'1-1 contro il Brighton del 29 dicembre. Le uniche gioie del 2022 sono arrivate in FA Cup (3 centri) e nel Mondiale per Club (2 reti, di cui una nella finalissima col Palmeiras).

Solo 16 minuti nel doppio confronto di Champions League contro il Lille, vissuto per lo più da spettatore non pagante. Un vero paradosso per uno pagato la bellezza di 115 milioni la scorsa estate, cifra finita nelle casse dell'Inter che ora si ritrova a dover convivere con un problema realizzativo del tutto impronosticabile a inizio stagione, quando i goal erano in abbondanza estrema.