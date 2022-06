Lukaku via dal Chelsea? I Blues dicono sì al prestito, l'Inter osserva: taglio dell'ingaggio del 40%

Il Chelsea chiede 25 milioni per il prestito dell'attaccante, sempre più lontano da Londra: tra le pretendenti anche l'Inter, un anno dopo l'addio.

Giorni di fuoco per il calciomercato dell'Inter. In entrata, in uscita. Mentre l'agente di Bastoni assicura che il suo assistito continuerà a giocare in nerazzurro e quello di Dybala si reca nella sede dei meneghini, la questione dell'eventuale ritorno di Romelu Lukaku continua.

Come appreso da GOAL, il Chelsea è aperto alla cessione di Lukaku in prestito, sulla base di 25 milioni di euro. Per l'Inter o qualsiasi altra pretendente. Una cifra decisamente importante a livello temporaneo, ma correlata alla spesa di un anno fa, che portò i Blues a metterne sul piatto 110.

Lukaku non ha certo brillato come grande colpo del Chelsea (con cui ha un contratto fino al 2026), segnando appena otto goal in 26 match di Premier League.

Nel corso degli ultimi mesi, tra errori in campo e dichiarazioni fuori da esso, la piazza londinese ha allontanato l'ex figliol prodigo, nuovamente sul calciomercato.

Il Chelsea non si metterà di traverso per l'eventuale cessione in prestito di Lukaku, ma non ha intenzione di lasciarlo partire a costo zero: da canto suo il belga è intenzionato a tagliare quasi metà dello stipendio (il 40%) per lasciare la squadra che tanto aveva sognato.

L'avvocato di Lukaku sta lavorando per riportarlo a Milano, dove ha vinto lo Scudetto sotto Antonio Conte: 64 i goal segnati in 95 presenze, dati da superstar, non replicati nella sua terza esperienza al Chelsea. I Blues guardano già oltre, ad altri mondi.

Gabriel Jesus è un candidato forte all'eventuale sostituzione di Lukaku e nei prossimi giorni potrebbe essere formulata un'offerta ufficiale per il 25enne, che piace anche all'Arsenal. I Gunners, del resto, devono sostituire Lacazette, svincolatosi dai Gunners e vicino al ritorno in Francia.

Dybala, Lukaku e Lautaro Martinez nel calderone dell'Inter per la prossima stagione, tra possibilità, cessioni e trattative: fuoco alle polveri.