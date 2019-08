Lukaku, situazione surreale: si allena ancora con l'Anderlecht

Romelu Lukaku continua ad allenarsi con l'Anderlecht, suo ex club: il Manchester United non commenta, Inter e Juventus alla finestra.

La vicenda relativa a Romelu Lukaku sta assumendo i tratti del surreale dopo la mancata fumata bianca per lo scambio tra e con Paulo Dybala: il bomber belga non si allena nemmeno più con i 'Red Devils', con cui il rapporto non è da considerarsi nemmeno da separato in casa.

La punta, infatti, sta lavorando con l' , club in cui è cresciuto e dove ha lasciato un grande ricordo: come riportato da 'HLN', è già il secondo giorno che il gigante classe 1993 si allena con la sua ex squadra.

Day 2 of a transfer soap: Romelu Lukaku is still training with Anderlecht today. With Man United refusing to comment.



👉🏼 https://t.co/eXr2HmWnvd#mufc pic.twitter.com/6veq9kO2iP — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) August 6, 2019

Da parte del Manchester United non sono ancora arrivati commenti a riguardo: silenzio assordante che getta sempre più ombre sul futuro di Lukaku, voglioso di andare via per realizzare nuovi stimoli.

L' potrebbe presto rientrare in piena corsa con un rilancio economico migliore rispetto ai 65 milioni (comprensivi di bonus) offerti e rifiutati dagli inglesi. Per regalare a Conte finalmente l'attaccante di cui ha così tanto bisogno.