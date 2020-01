Lukaku rivela: "Potevo andare alla Juventus, ma volevo l'Inter"

Romelu Lukaku ripensa al mancato trasferimento estivo alla Juventus: "Volevo l'Inter. Quando il mio procuratore me l'ha detto, ho esultato".

Romelu Lukaku è oggi il punto di riferimento offensivo dell' , ma ricordate cosa stava accadendo in estate? Il centravanti belga pareva avviato sulla strada verso , per vestire la maglia della , con Paulo Dybala che avrebbe compiuto il percorso inverso.

Tutto vero, come confermato dallo stesso Lukaku in una chiacchierata con Paul Gilmour di 'Sky Sports UK': Lukaku poteva vestire la maglia della Juventus. Contro la sua volontà, però.

"Sapevo già che avrei lasciato il . Potevo andare sia a Torino che a Milano. Ma io volevo andare all'Inter e, quando il mio procuratore me l'ha detto, ho esultato".

Il resto è storia: Lukaku è diventato un intoccabile - anche per carenza di alternative - nel 3-5-2 di Conte e un partner perfetto per Lautaro Martinez. Già 14 le reti messe a segno in campionato, più altre due in . Con buona pace della Juventus.