Lukaku non recupera dall'infortunio: salta le prime due gare dei Mondiali

L'attaccante del Belgio non ha smaltito il problema alla coscia e continua ad allenarsi a parte: salterà i match contro Canada e Marocco.

Slitta ulteriormente il rientro di Romelu Lukaku. L'attaccante belga non ha ancora recuperato dall'infortunio alla coscia che l'ha frenato nel corso dell'ultimo mese.

L'attaccante del Belgio, come riferito da 'Sky', sarà costretto a saltare le prime due partite della fase a gironi dei Mondiali: il 23 novembre contro il Canada e il 27 contro il Marocco.

L'attaccante interista, la cui partecipazione alla rassegna qatariota è rimasta in dubbio sino all'ultimo, è rimasto parte integrante del gruppo dei 'Red Devils' guidato dal ct Roberto Martinez.

Il classe 1993, che continua a lavorare a parte seguendo un programma personalizzato, farà il possibile per tornare a disposizione in vista del match conclusivo del gruppo F, in programma giovedì 1 dicembre contro la Croazia.