Lukaku sale sul trono: "The King of Milano, inchinatevi!"

Dopo il trionfo Scudetto l'attaccante dell'Inter ha manifestato tutta la sua felicità con un post celebrativo apparso sul suo profilo Twitter.

E' incontenibile l'euforia in casa Inter dopo la vittoria del 19° Scudetto. Una gioia irrefrenabile che ha letteralmente contagiato anche chi, solitamente, incontenibile lo è in campo: Romelu Lukaku .

L'attaccante belga, protagonista assoluto della cavalcata trionfale nerazzurra, si è unito (a bordo di una macchina) alla domenica di festa per le vie della città milanese, letteralmente invasa dopo lo stop dell'Atalanta in casa del Sassuolo. Un pareggio che ha recapitato nelle mani di Antonio Conte un titolo atteso per undici lunghissimi anni.

L'ex attaccante del Manchester United - autore di 21 goal in questo campionato - ha poi rincarato la dose via social attraverso un tweet dal sapore forte di proclamazione.