Lukaku innamorato dell'Inter: "Sogno e benedizione"

L'attaccante interista ha raccontato questi primi mesi da nerazzurro: "E' un onore indossare quella maglia a San Siro".

Non ha mai segnato così tanto in carriera,. Non è mai stato così decisivo. Ha ancora dei detrattori tra i tifosi dell', ma l'attaccante belga sta facendo ricredere tutti. Del resto 14 goal in 22 presenze con i nerazzurri non potrebbero avere altre soluzioni.

Attraverso Instagram, Lukaku ha raccontato il suo decennio, quando ancora militava giovanissimo nell' , fino al passaggio all'Inter dopo essere stato inseguito per anni da Conte. Un sogno, secondo l'ex , realizzato dopo aver ammirato i meneghini e sopratutto Adriano.

Il brasiliano è sempre stato, infatti, il modello di Lukaku:

"L'Inter era il mio sogno da bambino, tutti voi sapete che amavo Adriano quando ero piccolo, quindi essere qui ora è una vera benedizione. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare a dare tutto ciò che abbiamo. E' un onore indossare questa maglia e giocare a San Siro".

Sempre su Instagram, Lukaku ha saluto anche il fratello Jordan, esterno della :

"I miei momenti preferiti sono il momento in cui posso condividere un abbraccio con il mio fratello Jordan Lukaku: è il mio più grande supporto e il più grande critico allo stesso tempo".

Fuori dalla , l'Inter è comunque attesa da un 2020 essenziale per la sua rinascita: con la vittoria del campionato o dell' , i nerazzurri potrebbero tornare nuovamente protagonisti un decennio dopo il Triplete. Dopo un decennio transitorio e senza gloria, se non, ovviamente, nel primissimo e storico 2010.