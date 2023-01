L'Inter ritrova Lukaku per la Supercoppa: allenamento in gruppo

Romelu Lukaku si è allenato col resto dei compagni e sarà arruolabile per la finale di Supercoppa Italiana, ancora assenti Brozovic ed Handanovic.

Buone notizie, in casa Inter, provengono da Romelu Lukaku. Dopo il rientro parziale in gruppo avvenuto nella giornata di lunedì, il belga ha svolto allenamento coi compagni fin dall'inizio ed è dunque arruolabile per la finale di Supercoppa Italiana prevista domani contro il Milan.

Smaltito il problema al tendini del ginocchio, che aveva costretto il numero 9 nerazzurro ai box dopo il match pareggiato dall'Inter sul campo del Monza: Lukaku, partito regolarmente con la squadra per Riyad, è gradualmente tornato a disposizione di Simone Inzaghi.

Se per l'attaccante i segnali sono positivi, lo stesso non si può dire per Marcelo Brozovic e Samir Handanovic: entrambi, infatti, a differenza di Lukaku non si sono allenati agli ordini del tecnico nerazzurro.

Lukaku, causa infortunio, aveva saltato sia il match di Coppa Italia col Parma che quello di sabato in campionato contro il Verona: nel derby di domani, ad ogni modo, dal primo minuto partiranno Lautaro e Dzeko.