Lukaku e il confronto con Ibrahimovic: "Tra me e lui scelgo me, tutti i giorni"

L'attaccante dell'Inter rimarca l'attaccamento alla maglia nerazzurra: "Sono riuscito a vincere con questo club, lo sognavo fin da bambino".

Festeggiato a dovere lo Scudetto con l'Inter, per Romelu Lukaku è tempo di tuffarsi a capofitto in Euro 2020: l'esordio col Belgio è previsto sabato sera contro la Russia a San Pietroburgo, a cui seguiranno gli impegni con Danimarca e Finlandia.

Il classe 1993 ha parlato dal ritiro belga e lo ha fatto in una particolare intervista concessa a 'hln.be' che lo ha messo di fronte a delle scelte: tra Inter e Chelsea, ad esempio, il bomber non ha avuto il minimo dubbio.

"L'Inter. Ho vinto con questo club e lo sognavo fin da quando ero un bambino. In un posto ho avuto successo, nell'altro c'è stato un fallimento".

Zero esitazioni anche in occasione del confronto tutto personale con Zlatan Ibrahimovic: i due sono stati protagonisti di un acceso diverbio nel derby di Coppa Italia andato in scena a gennaio, finito nel mirino della Procura Federale che ha avviato un'inchiesta poi chiusa con una sanzione economica a testa.