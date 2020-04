Lukaku vota Hazard: è lui il più forte con il quale ha giocato

L’attaccante dell’Inter, Lukaku, ha indicato in Hazard il compagno più forte. Sulla Serie A ha spiegato: “Tatticamente vieni testato ogni settimana”.

, , , , , e Nazionale del . Romelu Lukaku nel corso della sua carriera ha vestito tante maglie importanti ed ha quindi avuto modo di giocare con tanti campioni di primissimo livello.

Hazard, De Bruyne, Pogba, Lampard e Terry sono solo alcuni dei campioni con i quali ha condiviso campo e spogliatoio prima di approdare all’Inter, e tra loro c’è uno che a suo dire può essere considerato il più forte di tutti in assoluto: Eden Hazard.

I due non solo sono stati compagni in quel Belgio che a 2018 è stato capace di spingersi fino al terzo posto e che oggi è considerata una delle migliori Nazionali in assoluto, ma hanno brevemente giocato insieme anche ai tempi del Chelsea e quindi l’attaccante nerazzurro ha avuto modo di vederlo all’opera da vicino di moltissime occasioni.

Lukaku, partecipando ad un Q&A su Twitter, alla precisa domanda su quale fosse il miglior calciatore con il quale ha giocato, non ha avuto dubbi nell’indicare quella che oggi è una delle stelle del .

L’attaccante dell’Inter, rispondendo ad un’altra domanda, ha anche parlato delle differenze tra la e la Premier League.