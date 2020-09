Lukaku contro FIFA 21: "Altera i valori per avere pubblicità, è una merda!"

Romelu Lukaku non ci sta. Duro attacco ai creatori di FIFA 21, rei secondo l'attaccante dell' di non rispecchiare il reale valori dei calciatori nel celebre videogame.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️