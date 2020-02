Lukaku e il suo derby preferito: "Lo 0-4 del 'Triplete'"

Il derby di Milano è alle porte, il clima è rovente: e a confronto dopo l'incrocio dell'andata che vide i nerazzurri trionfare grazie alle reti di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, già a quota 20 goal in stagione e ormai con un posto fisso nel cuore dei tifosi.

Il gigante belga ha rilasciato un'intervista al Matchday Programme dell'Inter, a cui ha rivelato i suoi idoli adolescenziali che hanno molto a che vedere con la storia del 'Biscione'.

"Ho due idoli calcistici, che vorrei incontrare. Sono Ronaldo e Adriano. Se mi dovesse capitare di parlare con loro, si tratterebbe di qualcosa di emozionante e immenso per me. Io non so se riuscirò a fare anche solo una parte di quanto hanno dato loro all’Inter, ma il mio obiettivo è quello di lavorare, crescere e fare il meglio per questi colori".

Nella memoria di Lukaku è rimasta una stracittadina in particolare: quella del 29 agosto 2009, quando l'Inter travolse un Milan con un perentorio 0-4 nella stagione che poi avrebbe portato alla conquista dello storico 'Triplete'.

Nell'indole dell'ex c'è un marcato spirito vincente che si trasforma in boomerang negativo in caso di sconfitta.

"In realtà non voglio perdere, se succede mi arrabbio. Ma lo ammetto, sono una persona molto positiva. Considerando da dove vengo e la mia storia, come potrebbe essere altrimenti. Per come vivo ora, per come sta adesso la mia famiglia, non c’è ragione di essere negativi. Questa è diventata la mia mentalità, in campo e fuori".