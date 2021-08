Lukaku torna al Chelsea e diventa uomo record: il suo cartellino è il più costoso di sempre

Nel corso della sua carriera, il suo cartellino è costato oltre 335 milioni di euro: l'ultima cessione, in definizione, è di 115 milioni di euro.

Mancano soltanto firme e ufficialità per definire il trasferimento di Romelu Lukaku, che diventerà un nuovo giocatore del Chelsea. L'Inter ha detto sì all'offerta dei Blues da 115 milioni di euro. Lukaku lascerà la squadra milanese dopo 95 gare giocate e 64 reti segnate (47 solo in campionato).

La società nerazzurra mette a referto la cessione più costosa della propria storia e rappresenterebbe una delle operazioni più costose nella storia del calcio, anche se ben lontana dai 222 milioni pagati dal PSG per aggiudicarsi Neymar.

Se, invece, dovessimo considerare tutti i trasferimenti della propria carriera, Romelu Lukaku sarebbe il primo nella classifica. Il suo cartellino, nel corso della sua carriera, ha mosso 335 milioni di euro. Il belga era stato pagato dall'Inter, nel 2019, dal Manchester United per circa 75 milioni di euro e ora la sua cessione vale 115 milioni di euro.

Nel 2017, invece, i Red Devils lo avevano preso dall'Everton per circa 85 milioni di euro. Se sommiamo anche le cifre sborsate dall'Everton per acquistarlo dal Chelsea e dallo stesso Chelsea per prenderlo dall'Anderlech, ecco i 335 milioni.

Al secondo posto in questa particolare classifica troviamo Neymar, poi Cristiano Ronaldo con 241 milioni di euro. Poco più dietro troviamo Alvaro Morata con 198 milioni di euro e Angel Di Maria con 187 milioni. Nessuno, però, come big Rom.