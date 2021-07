Lukaku benedice Inzaghi: "Ci aiuterà a fare grandi cose"

Romelu Lukaku è tornato a Milano, per la gioia dei tifosi dell'Inter che possono riabbracciare il loro bomber principe dopo due mesi: quattro i goal agli Europei col Belgio, ottimo biglietto da visita per presentarsi al meglio al nuovo tecnico Simone Inzaghi.

'Big Rom' ha già posato con il mister in una foto divenuta virale tra i tifosi nerazzurri, entusiasti all'idea di poter contare su una delle punte più letali d'Europa per la terza stagione consecutiva.

Intervistato da 'Inter TV', Lukaku ha parlato del nuovo tecnico Inzaghi e della grande fiducia nell'ex Lazio. A proposito dei biancocelesti, il mister nerazzurro ha avuto modo di allenare Jordan, il fratello dell'attaccante:

"Abbiamo parlato tanto il giorno in cui la società ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo allenatore, abbiamo parlato anche quando ero all’Europeo. Anche mio fratello mi ha detto molte cose su di lui, è un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose. Speriamo di lavorare tutti insieme per continuare il percorso che abbiamo iniziato".

In vacanza a New York prima e Turks&Caicos poi, Lukaku è pronto alla nuova annata.

"Ho riposato un po’ però mi sono anche allenato per essere in forma e per cominciare bene. Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci al meglio per il campionato, speriamo di fare bene e anche meglio dell’anno scorso".