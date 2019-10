Lukaku in forma col Belgio: doppietta e assist contro il San Marino

Romelu Lukaku 'on fire' in Belgio-San Marino: due goal e un assist per riscattare la deludente prestazione offerta in Inter-Juventus.

Il Belgio è la prima nazionale qualificata per Euro 2020: i 'Diavoli Rossi' hanno staccato il pass con tre giornate d'anticipo dopo aver strapazzato il San Marino con il punteggio pesantissimo di 9-0.

Uno dei migliori in campo è stato Romelu Lukaku, lontano parente della copia sbiadita 'ammirata' in maglia : per lui due goal e un assist, bottino maturato interamente nella prima frazione di gioco.

.@RomeluLukaku9 becomes the first-ever player to score 50 goals for Belgium 🇧🇪👏 pic.twitter.com/VcxPGbBh4A — Goal (@goal) October 10, 2019

Suo il goal che ha sbloccato l'incontro al 28': destro non irresistibile che sorprende comunque Benedettini, non perfetto nella circostanza. Tre minuti dopo ecco la sponda per Chadli che la piazza nell'angolino per il raddoppio.

Lukaku impreziosisce la sua gara con il secondo sigillo: altro destro deviato impercettibilmente da un difensore, nulla da fare per il portiere. Aggiornato il dato sulle reti segnate in Nazionale: ora sono 51, sempre più primo nella classifica dei cannonieri all time. L'ex è stato poi sostituito da Benteke, autore del momentaneo 7-0.

Rendimento da replicare in all'Inter per non far rimpiangere un bomber da 124 goal in nerazzurro come Mauro Icardi: per il gigante belga la strada da fare per cercare di eguagliare l'argentino è ancora parecchio lunga.