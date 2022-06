Lukaku e Asllani all'Inter, ci siamo: visite mediche mercoledì

Marotta conferma il ritorno di Lukaku all'Inter: "Probabilmente arriverà stasera". Mercoledì visite in nerazzurro per il belga e per Kristjan Asllani.

Il doppio colpo è servito. Romelu Lukaku e Kristjan Asllani, sono virtualmente due calciatori dell'Inter. Da un lato l'attaccante belga, il cui ritorno - fino a pochi mesi fa - appariva fantamercato: Beppe Marotta, invece, a margine del Consiglio di Lega ha confermato come l'operazione col Chelsea sia diventata realtà.

"Probabilmente arriverà stasera". 'Big Rom' riabbraccerà i nerazzurri, mentre Asllani salirà sul treno sognato una vita sana: il giovane regista dell'Empoli, sta per sposare l'Inter. L'articolo prosegue qui sotto Sia Lukaku che l'albanese classe 2002, nella giornata di mercoledì effettueranno le visite mediche a cui farà seguito la firma sui rispettivi contratti con la squadra allenata da Simone Inzaghi. Il '9', ceduto appena un anno fa ai Blues, farà dietrofront in prestito oneroso; Asllani, invece, saluterà la Toscana per trasferirsi ad Appiano a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.