Lukaku all'Inter, c'è l'accordo: giovedì le visite mediche

Inter e Manchester United hanno definito il trasferimento dell'attaccante belga in nerazzurro: oramai ci siamo, 65 milioni più bonus.

A meno di un colpo di scena finale, Romelu Lukaku sarà il grande rinforzo dell' nel calciomercato estivo 2019. Dopo il sorpasso alla , nerazzurri e stanno chiudendo l'affare, a meno di un giorno di distanza dalllo stop del calciomercato inglese.

Secondo Sky Sport, Inter e Manchester United hanno infatti trovato l'accordo verbale per il trasferimento dell'attaccante belga in nerazzurro. Scambio di documentazione in corso, ora si attendono solo i contratti firmati per poter definire l'operazione e dare via a visite mediche e dunque ufficialità.

Lukaku, ottenuto l'ok del Manchester United potrebbe arrivare in così già tra oggi e domani, così da svolgere le visite nella giornata di giovedì: il calciomercato inglese chiude alle 18:00, ma non ci dovrebbero essere più impedimenti per un eventuale allungamento della trattativa.

L'Inter ha messo sul piatto 65 milioni di euro per arrivare a Lukaku, nonchè 13 milioni di bonus per arrivare il più vicino possibile ai fatidici 83 da cui il Manchester United non si è mai discostato sin dall'inizio delle trattative e dall'interesse di Juventus, e dello stesso club meneghino. Presente anche una percentuale sull'eventuale futura rivendita.

L'arrivo di Lukaku all'Inter potrebbe sbloccare anche l'addio di Icardi, il cui futuro appare ancora decisamente nebuloso. Con l'acquisto del classe 1993, i nerazzurri faranno registrare l'acquisto più costoso della propria storia: spazzato via il record di Vieri (47 milioni) risalente al 1999.

Conte crede tantissimo in Lukaku e spera di poter contare su un bomber da venti goal, riuscito a superare tale cifra in carriera però solamente una volta. Ancora decisamente giovane, ma con esperienza enorme, può essere l'arma in più dei nerazzurri. Ore decisive, poi parola al campo.