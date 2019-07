Lukaku alla Juve o Lukaku all'Inter? I bianconeri ora sono avanti

Se arriverà il "sì" di Dybala, la Juventus strapperà l'attaccante belga all'Inter che inizia a valutare l'ipotesi Dzeko + Cavani.

No, non è affatto un'azione di disturbo ai rivali nerazzurri. O almeno non solo.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La fa sul serio per Romelu Lukaku, individuato da Paratici e Sarri come l'uomo giusto per completare il tridente della Juventus 2019-2020. Cristiano Ronaldo a sinistra, come preannunciato dallo stesso Sarri, Bernardeschi a destra e in mezzo proprio lui, il bomber belga ormai messo ai margini dal .

I 'Red Devils' chiedono - ormai è noto - 83 milioni di euro, la Juventus mette sul piatto quel Paulo Dybala che non troverebbe posto nel tridente tipo dei bianconeri. In più, Paratici dovrebbe riuscire a portare nelle casse circa 15 milioni di euro.

Anche Gonzalo Higuain , inevitabilmente chiuso dall'arrivo del belga, farebbe le valigie e a fungere da vice-Lukaku rimarrebbe Mario Mandzukic . Douglas Costa e Cuadrado completerebbero il reparto, che per il momento può contare anche su Kean.

E l' ? Qualora la Juventus dovesse riuscire a strappare ai nerazzurri Lukaku, urgerebbe subito ricorrere al piano B. Al momento l'unico vero attaccante a disposizione di Antonio Conte è Lautaro Martinez , con Mauro Icardi ancora separato in casa. Una situazione che, a meno di un mese dall'inizio del campionato, inizia a diventare paradossale.

Marotta dovrà far presto per piazzare Icardi e assicurarsi due attaccanti, ma sia la pista che porta a Lukaku che quella che conduce a Dzeko sembrano essersi complicate. Detto del belga, per il bosniaco la non fa sconti: i giallorossi chiedono 20 milioni o, in alternativa, sono disposti a cederlo all'Inter (e a sborsare anche 30 milioni) per avere in cambio proprio Icardi. Trattativa difficile, quasi impossibile. Ma con il campionato alle porte e un parco attaccanti ridotto all'osso, l'Inter potrebbe ritrovarsi costretta a valutare l'ipotesi.

Per questa ragione l'ipotesi Cavani è tutt'altro che fantasiosa: i nerazzurri potrebbero investire i soldi incassati dalla Roma proprio per arrivare al 'Matador' (che il lascerebbe partire per 40-50 milioni), regalando così a Conte un parco attaccanti composto da Cavani, Dzeko, Lautaro e Perisic a costi molto ridotti. Uno scenario tutt'altro che negativo, ma non agevole da portare a compimento, specialmente in tempi così ristretti.

La settimana prossima potrebbe essere già quella dcisiva, per lo meno in relazione al futuro di Lukaku, con il belga e il Manchester United in attesa del sì di Dybala che sbloccherebbe tutto.