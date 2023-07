Luka Romero e il rigore sbagliato in Juve-Milan: scivola al momento di calciare

Errore sfortunato per Luka Romero durante i rigori di Juventus-Milan: l'argentino scivola al momento del tiro e la palla finisce alta.

A dispetto dell'ottimo impatto avuto in queste prime uscite estive, Juventus-Milan per Luka Romero non si è rivelata 'dolcissima'.

Il talento arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio, in occasione della lotteria dei rigori che ha visto i bianconeri aggiudicarsi l'amichevole disputata stanotte negli USA si è reso protagonista di un'esecuzione sfortunata.

Romero, infatti, una volta presentatosi dal dischetto per inaugurare la sequenza ha fallito malamente la chance: rincorsa, scivolone e pallone finito inevitabilmente alle stelle.

Per l'argentino, che insieme a Pobega e a Bartesaghi è stato tra quelli che hanno sbagliato i rispettivi penalty in casa Milan, rammarico enorme ma nessun dramma: talento e numeri mostrati dal suo approdo alla corte di Pioli, gli consentiranno senz'altro di riscattarsi.