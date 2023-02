Luiz Adriano torna a casa: è ufficiale la firma con l'Internacional

L'attaccante ex Milan torna nel club con cui ha vinto il Mondiale per Club nel 2006. Ha firmato un contratto fino a dicembre 2023.

E' ufficiale, Luiz Adriano torna a vestire la maglia dell'Internacional: il club di Porto Alegre ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante attraverso i propri canali social.

Per l'attaccante classe 1987 si tratta di un autentico ritorno a casa. Proprio lui che la maglia dell'Internacional l'aveva vestita nel 2006 e nel 2007, entrando con pieno merito nella storia del club.

Nel 2006 infatti, ha portato il club sul tetto del Mondo trionfando al Mondiale per Club. In semifinale i brasiliani hanno piegato 2-1 l'Al-Ahly, grazie a Pato e proprio a Luiz Adriano, prima della grande impresa in finale contro il Barcellona.

Luiz Adriano ha poi salutato il Brasile nel 2007 trasferendosi allo Shakhtar Dontesk, formazione nella quale ha giocato per i successivi nove anni vincendo 15 trofei e segnando 63 goal totali.

Nel 2015, invece, ha fatto la sua prima apparizione in Serie A firmando con il Milan, ma l'avventura in rossonero si è rivelata un autentico flop, come dimostrato dall'addio maturato dopo appena un anno e mezzo.

A seguire le avventure con Spartak Mosca - con cui ha vinto un campionato e una Supercoppa - e Palmeiras con cui ha messo in bacheca un campionato paulista e una Coppa del Brasile.

Soltanto un anno fa aveva siglato un accordo di 18 mesi con i turchi dell'Antalyaspor. Ultima tappa prima del fatidico 'sì' alla squadra con cui è iniziato il suo percorso.