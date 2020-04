Luis Alberto giura amore alla Lazio: "Rinnovo presto, il mio futuro è qui"

Luis Alberto si toglie dal mercato. Il fantasista spagnolo giura amore alla , lasciando intendere che la firma sul nuovo contratto è dietro l'angolo.

Lo fa via Instagram, in una diretta concessa a 'Onda Cero'.

Nelle ultime settimane si è vociferato di un 'romantico' ritorno di Luis Alberto al , ma lo spagnolo chiude ogni scenario.

La classifica di vede i capitolini in piena corsa Scudetto con e : un sogno, che la sospensione del campionato non ha cancellato dalla mente del gioiello di Inzaghi.

"Dobbiamo crederci. Non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo principale, che è la Champions, ma non si può negare che siamo in lizza per il titolo".