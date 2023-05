Luis Alberto ammonito contro l'Inter: non ripreso dalla tv, la conferma arriva dal Giudice Sportivo

Il 10 della Lazio è stato ammonito all'83' di Inter-Lazio, ma il cartellino è sfuggito alle telecamere: la conferma arriva dal Giudice Sportivo.

Intrigo in casa Lazio dopo la sconfitta patita a San Siro contro l'Inter, con i biancocelesti avanti a fine primo tempo grazie al goal di Felipe Anderson e poi travolti nella ripresa dalla rimonta nerazzurra targata Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e Robin Gosens.

La squadra di Maurizio Sarri torna dunque dalla trasferta meneghina con 0 punti in classifica e con una 'sorpresa' ben poco gradita, sia per la Lazio che gli amanti del Fantacalcio che possono annoverare Luis Alberto nella propria rosa.

Il fantasista spagnolo, infatti, è stato ammonito contro l'Inter all'83' per "proteste nei confronti degli ufficiali di gara" dopo il goal del 2-1 targato Gosens.

Pochi istanti dopo la rete del tedesco, Luis Alberto viene inquadrato mentre protesta insieme ad altri compagni, ma il momento in cui è stato sventolato il cartellino è sfuggito alle telecamere, in quanto in quegli istanti veniva riproposta la zampata vincente del laterale interista.

Un'ammonizione, dunque, sfuggita di fatto da tutti, ma non all'arbitro Guida, ovviamente, il quale l'ha puntualmente messa a referto. La conferma è poi arrivata dal Giudice Sportivo che ha confermato la sanzione disciplinare nei confronti del numero 10 laziale.

Per quanto riguarda il Fantacalcio, invece, la giornata sarà ovviamente da ricalcolare con un malus di 0.5 punti da applicare a tutti i fantallenatori che dispongono di Luis Alberto in rosa.