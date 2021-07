Lugano-Inter dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima amichevole stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi contro il Lugano: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

LUGANO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lugano-Inter

Lugano-Inter Data: 17 luglio 2021

17 luglio 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: da definire

da definire Streaming: da definire

La prima uscita stagionale della nuova Inter è un classico dell'estate nerazzurra: a battezzare Simone Inzaghi sarà il Lugano, avversario affrontato in diverse occasioni anche nelle estati precedenti dai campioni d'Italia in carica.

La formazione svizzera fu anche la prima avversaria di Antonio Conte da tecnico interista nel luglio 2019: allora finì 1-2 per i meneghini, trascinati dalle reti di Sensi e Brozovic.

Nel 2018 l'Inter vinse con uno scarto ancora più netto, uno 0-3 determinato dal sigillo di Lautaro e da una doppietta di Karamoh. Quella era la squadra allenata da Luciano Spalletti, ora al timone del Napoli.

Il Lugano (che esordirà in campionato il 25 luglio) è reduce dal quarto posto ottenuto nell'ultima edizione del massimo torneo svizzero, non sufficiente però a garantire l'accesso alle competizioni europee.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Lugano-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LUGANO-INTER

Lugano-Inter, valida per la Lugano Region Cup, si giocherà sabato 17 luglio 2021 allo stadio Stadio comunale di Cornaredo a Lugano, in Svizzera. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. L'accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo.

Non si conosce ancora la programmazione televisiva di Lugano-Inter che, comunque, potrebbe essere trasmessa da Inter TV, il canale tematico nerazzurro disponibile su Sky e facente parte dell'offerta di DAZN.

Qualora venisse confermata la trasmissione su Inter TV, la diretta streaming sarebbe possibile grazie a DAZN attraverso il sito ufficiale raggungibile da pc o l'applicazione dedicata disponibile per smartphone e tablet.

Occhio anche ai canali social dell'Inter (account Facebook, Twitter e Youtube) che potrebbero trasmettere l'incontro come avvenuto in altre circostanze passate.

LUGANO (4-3-1-2): Baumann; Lavanchy, Daprelà, Ziegler, Facchinetti; Custodio, Sabbatini, Guidotti; Lovric; Ardaiz, Bottani. All. Braga

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Agoumé, Gagliardini, Dimarco; Pinamonti, Salcedo. All. Simone Inzaghi